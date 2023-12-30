ACB. «Жирона» примет «Басконию», «Гран-Канария» встретится с «Бреоганом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.
«Жирона» примет «Басконию», «Гран-Канария» встретится с «Бреоганом».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 20.00, «Pabellón Municipal de Palencia»
- Дата проведения
- 30 декабря, 22.45, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 30 декабря, 22.45, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Положение команд: Реал – 14-1, Уникаха – 13-3, Валенсия – 10-5, Барселона – 10-6, Мурсия – 10-6, Гран-Канария – 9-6, Манреса – 9-7, Баскония – 8-7, Тенерифе – 8-7, Ховентуд – 8-8, Сарагоса – 7-9, Жирона – 6-8, Бильбао – 6-9, Обрадойро – 5-10, Андорра – 5-10, Гранада – 5-11, Бреоган – 4-11, Паленсия – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.