ACB. «Жирона» примет «Басконию», «Гран-Канария» встретится с «Бреоганом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.

« » примет «Басконию», «Гран-Канария» встретится с «Бреоганом».

АСВ

Регулярный чемпионат

Паленсия – Бильбао Дата проведения 30 декабря, 20.00, «Pabellón Municipal de Palencia» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 14-1, Уникаха – 13-3, Валенсия – 10-5, Барселона – 10-6, Мурсия – 10-6, – 9-6, Манреса – 9-7, – 8-7, Тенерифе – 8-7, Ховентуд – 8-8, Сарагоса – 7-9, Жирона – 6-8, – 6-9, Обрадойро – 5-10, Андорра – 5-10, Гранада – 5-11, Бреоган – 4-11, Паленсия – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.