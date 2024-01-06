«Виллербан» отправит в отставку Джанмарко Поццекко
«Виллербан» решил отправить в отставку главного тренера Джанмарко Поццекко.
Об этом пишут несколько европейских инсайдеров, включая Жерара Соле.
Поццекко в октябре заменил на посту главного тренера Ти Джей Паркера. После этого он выдал результат 3-12 в Евролиге и 7-2 в чемпионате Франции.
Ожидается, что «Виллербан» расторгнет контракт, который был рассчитан до 2025 года.
Сменщиком итальянца должен стать ассистент Пьеррик Пупе.
Французская команда также готовит подписание форварда ДеШона Томаса, который заменит Джона Эгбуну.