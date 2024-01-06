«Виллербан» отправит в отставку Джанмарко Поццекко

Теги переходы Джанмарко Поццекко Turkish Airlines EuroLeague отставки чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Дешон Томас Джон Эгбуну Баскетбол

«Виллербан» решил отправить в отставку главного тренера Джанмарко Поццекко.

Об этом пишут несколько европейских инсайдеров, включая Жерара Соле.

Поццекко в октябре заменил на посту главного тренера Ти Джей Паркера. После этого он выдал результат 3-12 в Евролиге и 7-2 в чемпионате Франции.

Ожидается, что «Виллербан» расторгнет контракт, который был рассчитан до 2025 года.

Сменщиком итальянца должен стать ассистент Пьеррик Пупе.

Французская команда также готовит подписание форварда ДеШона Томаса, который заменит Джона Эгбуну.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий