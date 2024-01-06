«Виллербан» отправит в отставку Джанмарко Поццекко

«Виллербан» решил отправить в отставку главного тренера Джанмарко Поццекко.

Об этом пишут несколько европейских инсайдеров, включая Жерара Соле.

в октябре заменил на посту главного тренера Ти Джей Паркера. После этого он выдал результат 3-12 в и 7-2 в чемпионате Франции.

Ожидается, что « » расторгнет контракт, который был рассчитан до 2025 года.

Сменщиком итальянца должен стать ассистент Пьеррик Пупе.

Французская команда также готовит подписание форварда , который заменит .