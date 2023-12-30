«Виллербан» оценивает работу Джанмарко Поццекко после 9 подряд поражения в Евролиге

«Виллербан» оценивает Джанмарко Поццекко после 9 подряд поражения в Евролиге.

Французский клуб недоволен текущими результатами и снова может пойти на перестановки.

ранее заменил на посту главного тренера Ти Джей Паркера. После этого он выдал результат 2-11 в и 7-2 в чемпионате Франции.

Отмечается, что руководство « » рассматривает сезон-23/24 как переходный и может сделать ставку на привлечение Венсана Колле из сборной Франции после Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

«Виллербан» также не планирует новые подписания в ближайшее время.