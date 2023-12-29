Евролига. «Альба» – «Олимпиакос», «Монако» встретится с «Барслелоной»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Альба Монако Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут два матча.

Немецкая «Альба» примет греческий «Олимпиакос», «Монако» встретится с испанской «Барслелоной».

Евролига

Регулярный чемпионат

Альба Германия  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
29 декабря, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Монако Монако  –  Барселона Испания
Дата проведения
29 декабря, 23.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 16-1, Виртус Италия – 12-5, Барселона Испания – 11-5, Панатинаикос Греция – 10-7, Фенербахче Турция – 10-7, Маккаби Тель-Авив Израиль – 10-7, Монако – 9-7, Партизан Сербия – 9-8, Валенсия Испания – 9-8, Баскония Испания – 9-8, Олимпиакос Греция – 8-8, Бавария Германия – 8-9, Милан Италия – 7-10, Анадолу Эфес Турция – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 6-11, Жальгирис Литва – 5-12, Альба Германия – 3-13, Виллербан Франция – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий