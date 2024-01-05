Билл Симмонс: «То, что делает Халибертон, очень похоже на первый год Стива Нэша в «Финиксе»

Билл Симмонс сравнил Тайриза Халибертона со Стивом Нэшем.

«То, что делает Халибертон в этом году, очень похоже на момент, когда перешел в «Санз». Никто не понимал: «Что это такое? Они будут играть так в каждом матче?»

Не думаю, что это сработает в долгосрочной перспективе, не думаю, что они пройдут первый раунд в плей-офф. Интрига могла появиться, если бы они выменяли Ануноби. Мне казалось, что они попробуют за него побороться. Даже пока не понимаю: они скорее пытаются с кем-то расстаться или наоборот кем-то усилиться.

Не знаю, что будет с «Индианой» в ближайшие шесть недель, но мне очень нравится наблюдать за ней», – заявил эксперт в своем подкасте.

После перехода Стива Нэша в 2004 году «Финикс» выиграл на 33 матча больше, чем в предыдущем сезоне (62 против 29).

В 30 матчах регулярки-2023/24 набирает в среднем 24,9 очка, 12,7 передачи, 4,1 подбора и перехват при 50,1% с игры, 40,8% из-за дуги (8,7 попытки) и 86,3% с линии.

У «Пэйсерс» (19-14) пять побед подряд – это самая продолжительная действующая серия в . Они идут пятыми на Востоке.