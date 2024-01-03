Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Халибертон признаны игроками недели в НБА.

Защитник «Оклахомы» и плеймейкер «Индианы» стали лучшими в Западной и Восточной конференциях соответственно по итогам 10-й игровой недели.

«Тандер» завершили неделю с результатом 4-0. Средние показатели канадца составили 33,5 очка, 5,3 подбора и 6,5 передачи за игру.

«Пэйсерс» завершили неделю с тремя победами в трех матчах. Лидер команды набирал в среднем по 25,3 очка, 4,7 подбора и 17,7 передачи.

NBA.com