Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Халибертон признаны игроками недели в НБА
Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Халибертон признаны игроками недели в НБА.
Защитник «Оклахомы» и плеймейкер «Индианы» стали лучшими в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно по итогам 10-й игровой недели.
«Тандер» Гилджес-Александера завершили неделю с результатом 4-0. Средние показатели канадца составили 33,5 очка, 5,3 подбора и 6,5 передачи за игру.
«Пэйсерс» Халибертона завершили неделю с тремя победами в трех матчах. Лидер команды набирал в среднем по 25,3 очка, 4,7 подбора и 17,7 передачи.
NBA.com