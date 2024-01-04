«Пэйсерс» набрали 47 очков в 3-й четверти матча с «Бакс» и одержали 5-ю победу подряд

«Индиана» обыграла «Милуоки» (142:130) и одержала пятую победу подряд.

Третья четверть, в которой «Пэйсерс» набрали 47 очков, стала решающей во встрече. Хозяева площадки выиграли третью четверть со счетом 47:29.

Лидер «Пэйсерс» отметился 31 очком, 12 передачами и 3 блок-шотами.

По данным ESPN Stats & Info, Халибертон набрал не менее 20 очков и 10 передач в 18-й раз в нынешнем сезоне и повторил рекорд клуба.

Два дня назад « » прервала серию «Милуоки» из 15 домашних побед подряд. Показатель «Индианы» против « » в нынешнем сезоне – 4-1.