«Пэйсерс» набрали 47 очков в 3-й четверти матча с «Бакс» и одержали 5-ю победу подряд
«Индиана» обыграла «Милуоки» (142:130) и одержала пятую победу подряд.
Третья четверть, в которой «Пэйсерс» набрали 47 очков, стала решающей во встрече. Хозяева площадки выиграли третью четверть со счетом 47:29.
Лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибертон отметился 31 очком, 12 передачами и 3 блок-шотами.
По данным ESPN Stats & Info, Халибертон набрал не менее 20 очков и 10 передач в 18-й раз в нынешнем сезоне и повторил рекорд клуба.
Два дня назад «Индиана» прервала серию «Милуоки» из 15 домашних побед подряд. Показатель «Индианы» против «Милуоки» в нынешнем сезоне – 4-1.