«Мы прощаем тебя, дружище». Уолли Щербяк извинился перед отцом Халибертона

Уолли Щербяк извинился за свои слова в адрес Тайриза Халибертона.

«Cказал отцу : «Прошу прощения, это был не лучший поступок с моей стороны».

Тайриз абсолютная суперзвезда, и он показал это сегодня. Джон Халибертон – отличный мужчина. Он сказал: «Не волнуйся об этом. У всех бывают такие моменты. Мы прощаем тебя, дружище». И Джон сказал, что я отлично работаю на телевидении, так что я правда оценил это», – поделился Щербяк.

В декабре 2022 года в матче между «Никс» и «Пэйсерс» Халибертон смазал бросок на победу в концовке. Щербяк прокомментировал эпизод: «А вот и мистер псевдо-оллстар со своим промахом в ключевом моменте».