«Орландо» выведет из обращения 32-й номер Шакила О′Нила. Церемония состоится 13 февраля

Теги Шакил О′Нил Орландо НБА Баскетбол

«Орландо» выведет из обращения 32-й игровой номер Шакила О′Нила.

«Мэджик» станет третьим клубом НБА, который выведет из обращения номер легендарного центрового. В апреле 2013 года «Лейкерс» вывели 34-й номер, а в декабре 2016-го «Майами» вывел номер 32.

О’Нил станет первым игроком в истории, чей номер будет выведен из обращения в «Орландо».

Торжественная церемония состоится 13 февраля после матча «Орландо» против «Оклахомы», который будет транслироваться на канале TNT.

О’Нил был выбран «Орландо» под первым номером драфта 1992 года и провел за команду первые четыре сезона карьеры, после чего перешел в «Лейкерс». В составе «Мэджик» Шак четыре раза участвовал в Матче всех звезд. О’Нил вывел команду в ее первую в истории финальную серию НБА (1995) и до сих пор входит в число лидеров клуба в нескольких категориях, включая блок-шоты (второй, 824), подборы (третий, 3691) и набранные очки (шестой, 8019).

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3 комментария
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Хорошо, что Шак так в трёх клубах отметился, а то бы скоро в командах номеров не осталось, пришлось бы на трёхзначные переходить )))
Феномен он конечно, счастлив что воочию смог наблюдать его Игру /
+2
0
+2
Почему не Ховард???
+2
-1
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