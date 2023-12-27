Эвери Джонсон отреагировал на сравнение Вембаньямы с Болом Болом.

Легендарный бигмен НБА Шакил О’Нил ранее выразил мнение, что 1-го номера драфта-2023 можно сравнить с резервистом « ».

Бывший разыгрывающий «Сперс» не согласился, два экс-игрока лиги обменялись репликами в социальных сетях.

Джонсон: Вемби – уникальный талант, такие появляются крайне редко. Его статистика превосходит даже показатели Леброна в его первом сезоне. Не может быть никакого сравнения с . Ну же, Шак. Я знаю, где тебя найти.

О’Нил: Бол был первым парнем с ростом под 220, который водит мяч и может бросать с дистанции. Равно как и был первым доминирующим «большим» в Сан-Антонио. Не Дэвид Робинсон или Тим Данкан (Шак отсылает к этапу своей карьеры, когда играл в на школьном уровне – Sports.ru).