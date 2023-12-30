Шакил О’Нил недоволен тем, что Чета Холмгрена называют «феноменальным».

Легендарный центровой во время записи подкаста выразил мнение, что подобные характеристики нужно зарабатывать упорным многолетним трудом.

Игрок «Тандер» проводит дебютный сезон в .

«Вы произносите слова, ради которых нам пришлось упорно работать, пахать годами. «Феноменально» – не то слово. … хорош, но пока совершенно рано говорить о каком-то величии и будущем членстве в Зале славы.

Начиная с сегодняшнего дня, я положу конец всему этому дерьму. Я начинаю сегодня. Вы не можете просто давать этим людям характеристики, которые не заслужены упорным трудом.

«Феноменально» – неправильное слово. То же самое и про «доминирование», о таком можно говорить, когда ты делаешь это на постоянной основе. Я не говорю о двух или трех играх. Я говорю о годах», – утверждает Шак.