Шакил О’Нил недоволен тем, что Холмгрена называют «феноменальным»: «Мы годами пахали за такие характеристики»

Теги Шакил О′Нил НБА Оклахома-Сити Чет Холмгрен Баскетбол

Шакил О’Нил недоволен тем, что Чета Холмгрена называют «феноменальным».

Легендарный центровой во время записи подкаста выразил мнение, что подобные характеристики нужно зарабатывать упорным многолетним трудом.

Игрок «Тандер» проводит дебютный сезон в НБА.

«Вы произносите слова, ради которых нам пришлось упорно работать, пахать годами. «Феноменально» – не то слово. … Холмгрен хорош, но пока совершенно рано говорить о каком-то величии и будущем членстве в Зале славы.

Начиная с сегодняшнего дня, я положу конец всему этому дерьму. Я начинаю сегодня. Вы не можете просто давать этим людям характеристики, которые не заслужены упорным трудом.

«Феноменально» – неправильное слово. То же самое и про «доминирование», о таком можно говорить, когда ты делаешь это на постоянной основе. Я не говорю о двух или трех играх. Я говорю о годах», – утверждает Шак.

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4 комментария
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Шак и пахал в одном предложении?
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Опять Шак моросит. Его самого со школьной скамьи иначе чем монстром не называли.
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Чет впечатляет, но рано его превозносить
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Парнишка бросает трехи почти 40%, штрафные 85%. Имеет шансы войти в элитный список 50/40/90. Играет умно и осознанно. И это в 21 год при росте 216. Если это не феномен, то что это?
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