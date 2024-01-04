Шакил О’Нил о «Культуре «Хит»: «Я пришел из места, где выиграл три раза подряд. Моя собственная культура побеждает, так зачем мне ее менять?»
Шакил О’Нил объяснил, почему не был готов подстраиваться под культуру «Майами».
«Единственное, что мне не нравилось в «Культуре «Хит», – это то, что она еще не была доведена до ума. Когда вы побеждаете, можете сказать, что это работает. Я пришел из места, где выиграл три раза подряд. Моя собственная культура побеждает, так зачем мне ее менять?
Понимаю трехчасовые тренировки и все такое, но я тренировался по полтора часа, и это работало. Некоторые люди не хотят меняться. Это единственная проблема, с которой я столкнулся в «Хит». А если ничего не сломалось, то я не пытаюсь это исправить. Я из таких людей», – объяснил 4-кратный чемпион НБА.
В своем втором сезоне за «Майами» (2006) О’Нил выиграл четвертый титул.