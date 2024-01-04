Шакил О’Нил о «Культуре «Хит»: «Я пришел из места, где выиграл три раза подряд. Моя собственная культура побеждает, так зачем мне ее менять?»

Теги Лейкерс Майами Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Шакил О’Нил объяснил, почему не был готов подстраиваться под культуру «Майами».

«Единственное, что мне не нравилось в «Культуре «Хит», – это то, что она еще не была доведена до ума. Когда вы побеждаете, можете сказать, что это работает. Я пришел из места, где выиграл три раза подряд. Моя собственная культура побеждает, так зачем мне ее менять?

Понимаю трехчасовые тренировки и все такое, но я тренировался по полтора часа, и это работало. Некоторые люди не хотят меняться. Это единственная проблема, с которой я столкнулся в «Хит». А если ничего не сломалось, то я не пытаюсь это исправить. Я из таких людей», – объяснил 4-кратный чемпион НБА.

В своем втором сезоне за «Майами» (2006) О’Нил выиграл четвертый титул.

 
6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
“Я и есть культура” (с)
+1
0
+1
Ответ Bunyod Turgunov
Культура Хит как работает? Это типа как ДНК Барсы?))
Ну тут хоть не просят снизить зарплаты ради клуба)
+1
0
+1
Ответ Bunyod Turgunov
Культура Хит как работает? Это типа как ДНК Барсы?))
Так работает, что списанные всеми игроки зажигают в плей-офф. А после перехода в другие команды выясняется, что в другой культуре они не так хороши, за редкими исключениями
+3
-2
+1
Культура Хит как работает? Это типа как ДНК Барсы?))
+2
-2
0
Ответ Bunyod Turgunov
Культура Хит как работает? Это типа как ДНК Барсы?))
Кстати неплохая аналогия
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий