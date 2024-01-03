Метта Сэндифорд-Артест: «Вембаньяма наиболее близок к Уилту Чемберлену из всех, кого мы видели. Он наберет 101 очко»

Теги Метта Уолд Пис Уилт Чемберлен Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Метта Сэндифорд-Артест сравнил Виктора Вембаньяму с Уилтом Чемберленом.

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» верит, что 1-й номер драфта из «Сан-Антонио» превзойдет рекорд легендарного центрового и наберет больше 100 очков в одном матче.

«Виктор Вембаньяма наиболее близок к Уилту Чемберлену из всех, кого мы когда-либо видели. Уилт набирал в среднем 13 очков в свой первый год в лиге и собирал более 20 подборов. Мне кажется, что этот парень станет сильнее и лучше, он еще наберет вес. Когда-нибудь ему попадется команда вроде нынешнего «Детройта» или «Клипперс» 20-летней давности – и он наберет 101 очко.

В какой-то момент в ближайшие семь лет он наверняка поймает ритм против условного новичка, который слаб в защите, и – бац – 101 очко, средняя результативность 40. Вы еще увидите все это в исполнении Вембаньямы», – считает экс-игрок НБА.

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6 комментариев
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Хороше же НГ Артест встретил...
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Закусывать надо
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Верится только пока-что в какие то рекорды по блок-шотам )
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Кэм Томас 101 наберет
в нормальном состоянии у него чуйка на очки феноменальная
Ну и Дончич из звезд
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Я, видимо, отвлекся и пропустил часть сюжета - с какого момента Артест-Уорлдпис теперь Сэндифорд?
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В какой-то момент в ближайшие семь лет он наверняка поймает ритм против условного новичка, который слаб в защите, и – бац – ломается на пару сезонов...
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