Метта Сэндифорд-Артест сравнил Виктора Вембаньяму с Уилтом Чемберленом.

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» верит, что 1-й номер драфта из « » превзойдет рекорд легендарного центрового и наберет больше 100 очков в одном матче.

« наиболее близок к из всех, кого мы когда-либо видели. Уилт набирал в среднем 13 очков в свой первый год в лиге и собирал более 20 подборов. Мне кажется, что этот парень станет сильнее и лучше, он еще наберет вес. Когда-нибудь ему попадется команда вроде нынешнего «Детройта» или «Клипперс» 20-летней давности – и он наберет 101 очко.

В какой-то момент в ближайшие семь лет он наверняка поймает ритм против условного новичка, который слаб в защите, и – бац – 101 очко, средняя результативность 40. Вы еще увидите все это в исполнении Вембаньямы», – считает экс-игрок НБА.