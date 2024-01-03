Виктор Вембаньяма о Джа Морэнте: «Хороший игрок. Очень быстрый»

Виктор Вембаньяма поделился мнением о Джа Морэнте.

Бигмен « » во вторник впервые в карьере сыграл против лидера « ».

«Хороший игрок. Очень маленький, так что его сложно контролировать. Очень быстрый.

Просто еще один отличный игрок, каковых я наблюдаю здесь каждый вечер. В НБА у каждой команды есть топ-игрок, который создает большие проблемы», – считает француз.

«Гризлис» победили со счетом 106:98. В активе 26 очков, 5 подборов и 10 передач.

В самом начале встречи Виктор накрыл Джа во время прохода.