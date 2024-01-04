АЕК подписал Брэндона Найта

АЕК подписал контракт с Брэндоном Найтом (32 года, 191 см).

Соглашение с американским разыгрывающим рассчитано до конца сезона-2023/24.

Бывший игрок университета Кентукки провел 451 матч в НБА, в том числе 349 в стартовом составе. Найт был выбран под восьмым номером на драфте 2011 года, после чего выступал за «Детройт», «Милуоки», «Финикс», «Хьюстон», «Кливленд» и «Даллас».

начинал нынешний сезон в клубе «Пиратас Кебрадильяс», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Пуэрто-Рико.