АЕК подписал Брэндона Найта

Теги переходы АЕК чемпионат Греции Брэндон Найт Баскетбол

АЕК подписал контракт с Брэндоном Найтом (32 года, 191 см).

Соглашение с американским разыгрывающим рассчитано до конца сезона-2023/24.

Бывший игрок университета Кентукки провел 451 матч в НБА, в том числе 349 в стартовом составе. Найт был выбран под восьмым номером на драфте 2011 года, после чего выступал за «Детройт», «Милуоки», «Финикс», «Хьюстон», «Кливленд» и «Даллас».

Найт начинал нынешний сезон в клубе «Пиратас Кебрадильяс», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Пуэрто-Рико.

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