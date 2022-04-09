«Даллас» не стал продлевать контракт с Брэндоном Найтом

расстался с разыгрывающим (30 лет, 191 см), который выступал за команду на 10-дневном контракте.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, выступление Найта нравилось главному тренеру «Маверикс» , но клуб не имел средств для сохранения игрока во время плей-офф без гарантированного контракта.

Разыгрывающий провел пять матчей за команду в нынешнем сезоне, набирая в среднем 6,4 очка, 1,4 передачи и 1,4 подбора.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке