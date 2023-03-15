Хассан Уайтсайд и Брэндон Найт продолжат карьеры в Пуэрто-Рико

Теги переходы НБА чемпионат Пуэрто-Рико Хассан Уайтсайд Брэндон Найт Баскетбол

Центровой Хассан Уайтсайд (33 года, 213 см) и защитник Брэндон Найт (31 год, 201 см) подписали контракты с клубом «Пиратас Кебрадильяс», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Пуэрто-Рико.

Контракты с американцами рассчитаны до конца сезона 2023 года.

Во вторник команда объявила о подписании соглашений, первая тренировка дуэта состоялась позже в тот же день.

В прошлом сезоне Уайтсайд выступал за «Юту», набирая 8,2 очка и 7,6 подбора в среднем за матч. Найт провел 5 матчей за «Даллас», набирая в среднем 6,4 очка.

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4 комментария

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Sonder
Ответ Алексей Никишин
Надо понимать Пиратас Кебрадильяс ему дали супермакс?))
пираты предложили контрабандный товар
+1
0
+1
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Алексей Никишин
Ответ Sonder
так он супермакс запрашивает
Надо понимать Пиратас Кебрадильяс ему дали супермакс?))
+2
0
+2
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Sonder
Ответ Борчуган
Странно, что никому не пригодился Уайтсайт, вроде добротный центр бэкап
так он супермакс запрашивает
0
-1
-1
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Борчуган
Странно, что никому не пригодился Уайтсайт, вроде добротный центр бэкап
+8
0
+8
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