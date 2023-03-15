Хассан Уайтсайд и Брэндон Найт продолжат карьеры в Пуэрто-Рико

Центровой Хассан Уайтсайд (33 года, 213 см) и защитник (31 год, 201 см) подписали контракты с клубом «Пиратас Кебрадильяс», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Пуэрто-Рико.

Контракты с американцами рассчитаны до конца сезона 2023 года.

Во вторник команда объявила о подписании соглашений, первая тренировка дуэта состоялась позже в тот же день.

В прошлом сезоне Уайтсайд выступал за «Юту», набирая 8,2 очка и 7,6 подбора в среднем за матч. Найт провел 5 матчей за «Даллас», набирая в среднем 6,4 очка.

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