Александар Джикич отказался вернуться в Израиль и покинул пост главного тренера «Хапоэля Иерусалим»
«Хапоэль Иерусалим» расторг контракт с главным тренером Александаром Джикичем.
В своем официальном пресс-релизе «Хапоэль» сообщил, что решение было принято из-за «личных проблем» Джикича и небезопасной ситуации в Израиле.
По информации Walla Sport, Джикич не решился вернуться в Израиль из-за войны и остался в Белграде, где «Хапоэль» принимал четыре матча Лиги чемпионов.
Джикич провел 1,5 сезона на посту главного тренера «Хапоэля». В прошлом сезоне он привел израильский клуб к финалу Лиги чемпионов, выиграл Кубок Израиля и Кубок израильской лиги, а также был назван тренером года в израильской лиге.