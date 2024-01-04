Александар Джикич отказался вернуться в Израиль и покинул пост главного тренера «Хапоэля Иерусалим»

Теги Хапоэль Иерусалим чемпионат Израиля Александар Джикич Лига чемпионов Баскетбол

«Хапоэль Иерусалим» расторг контракт с главным тренером Александаром Джикичем.

В своем официальном пресс-релизе «Хапоэль» сообщил, что решение было принято из-за «личных проблем» Джикича и небезопасной ситуации в Израиле.

По информации Walla Sport, Джикич не решился вернуться в Израиль из-за войны и остался в Белграде, где «Хапоэль» принимал четыре матча Лиги чемпионов.

Джикич провел 1,5 сезона на посту главного тренера «Хапоэля». В прошлом сезоне он привел израильский клуб к финалу Лиги чемпионов, выиграл Кубок Израиля и Кубок израильской лиги, а также был назван тренером года в израильской лиге.

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