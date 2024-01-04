«Не в моих принципах». Кайри Ирвинг заявил, что не жаловался на таблички раввина

Разыгрывающий «Мэвз» Кайри Ирвинг заявил, что не жаловался на таблички раввина.

В понедельник раввин Авреми Циппель, двое членов его семьи и их друг пришли на домашний матч «Юты» против « » с табличками «Я еврей, и я горжусь». Уже в первой четверти встречи их попросили убрать плакаты. Позже Циппель обвинил в том, что тот попросил службу безопасности убрать таблички с трибуны.

«Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Никакого неуважения в их сторону. Это не в моих принципах», – сказал Ирвинг.

Игрок подтвердил слова «Юты», которая ранее заявила, что раввин «отвлекал внимание и мешал игре».

В прошлом сезоне Ирвинг вызвал скандал публикацией антисемитского характера.