Гордон Хэйворд объяснил неудачный результат «Бостона» в 2019 году.

Команда с , Джейсоном Тейтумом, Джейленом Брауном, Элом Хорфордом и в составе уступила во втором раунде «Милуоки» (1-4).

«На мой взгляд, это было справедливым исходом, потому что у всех нас было слишком много устремлений и планов, при этом план победить в чемпионате во всем этом не был главным. И это не попытка кого-либо винить, потому что, как мне кажется, такие вещи свойственны человеческой природе.

Другая проблема заключалась в том, что слишком многие из нас занимали примерно одну и ту же позицию. Нам всем нужен был мяч… Помню, у нас тогда прошли пять собраний только для игроков, произносились правильные вещи, но, кажется, все это влетало в одно ухо и сразу вылетало из другого», – рассказал Хэйворд.