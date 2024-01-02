Гордон Хэйворд о неудаче «Селтикс» в 2019: «Справедливый исход. Победа в чемпионате не стояла на первом месте»

Теги Бостон НБА Гордон Хэйворд Кайри Ирвинг Баскетбол

Гордон Хэйворд объяснил неудачный результат «Бостона» в 2019 году.

Команда с Хэйвордом, Джейсоном Тейтумом, Джейленом Брауном, Элом Хорфордом и Кайри Ирвингом в составе уступила во втором раунде «Милуоки» (1-4).

«На мой взгляд, это было справедливым исходом, потому что у всех нас было слишком много устремлений и планов, при этом план победить в чемпионате во всем этом не был главным. И это не попытка кого-либо винить, потому что, как мне кажется, такие вещи свойственны человеческой природе.

Другая проблема заключалась в том, что слишком многие из нас занимали примерно одну и ту же позицию. Нам всем нужен был мяч… Помню, у нас тогда прошли пять собраний только для игроков, произносились правильные вещи, но, кажется, все это влетало в одно ухо и сразу вылетало из другого», – рассказал Хэйворд.

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4 комментария
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Ответ Бондарев Олег
На мой взгляд, это было справедливым исходом, потому что у всех нас было слишком много устремлений и планов, при этом план победить в чемпионате во всем этом не был главным. Кто-то хотел записать рэп-альбом, кто-то поскорей отправиться на рыбалку, а кто-то - поехать в отпуск. Поэтому и проиграли тот финал - баскетбол был нам не особо интересен. Но это и неудивительно - чего такого интересного в бросании мяча в кольцо? Фигня какая-то, а не спорт, - разоткровенничался Хэйворд.
какой финал, дядь?
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было было время........
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