Юдонис Хаслем считает, что лишь небольшая часть игроков способны играть за «Хит».

Экс-игрок «Майами» заявил, что философия организации предъявляет баскетболистам жесткие требования.

«90% игроков не потянули бы выступление за « » с его культурой, не выжили бы здесь. 45 убежали бы, потому что им пришлось бы пойти на жертвы. А остальные 45 сбегут, потому что не готовы постоянно выполнять тяжелую работу. Так что остается только 10%, готовых к нашей клубной культуре», – заявил .