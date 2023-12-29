Юдонис Хаслем: «90% игроков НБА не потянули бы выступление за «Майами» с его культурой»

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Юдонис Хаслем считает, что лишь небольшая часть игроков способны играть за «Хит».

Экс-игрок «Майами» заявил, что философия организации предъявляет баскетболистам жесткие требования.

«90% игроков НБА не потянули бы выступление за «Майами» с его культурой, не выжили бы здесь. 45 убежали бы, потому что им пришлось бы пойти на жертвы. А остальные 45 сбегут, потому что не готовы постоянно выполнять тяжелую работу. Так что остается только 10%, готовых к нашей клубной культуре», – заявил Хаслем.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот никак не поверю я, что Тайлер Хирро входит в 10% уникальных ребят, единственных тянущих требования Хит
+14
-3
+11
Старческий маразм у этого господина
+15
-4
+11
Дед, который 15 лет получал зп за махание полотенцем рассказывает про высокие требования.
+15
-4
+11
Ответ xQcoW
Один раз случайно в финал пролезли и возомнили из себя крутой командой "с правильной культурой". Ща незаменимый ментор Юдонис научит пенсионеров среднего качества побеждать. Офигеть, гениальная затея просто. Сильно этот ментор помог маюмке в прошлом сезоне полотенцем. Причмокивали от оленей так активно, что аж щёчки болели. Клоуны кароч.
ну если быть точным то 7 финалов и 3 титула при Хаслеме
просто формулировка появилась только при Батлере, это "только" два финала.
+3
0
+3
Можно подумать что не он последние 7 лет просто числился в составе Хит.
+4
-2
+2
Блин, вы явно недооцениваете его)
В 2006 он моментами прямо тащил
Во времена Леброна тоже хорошо растягивал за счет броска. Как будто даже парочку базеров на победу положил в регулярке. Это уж когда возраст свое взял то стал с лавки орать, а так Хаслем был в полном порядке.
+3
-1
+2
Конечно, Хаслем ветеран, знает многих игроков лиги, поиграл много с кем, в т.ч. с Шаком, Уэйдом, Леброном, кое-что выиграл.

С другой стороны, в других клубах он не играл и знать достоверно, как там обстоят дела, он не может.

Думаю, к его словам можно относиться с некоторой долей скепсиса. Ну что там за требования такие, серьезно? Ладно, Батлер, конечно, молодец, но неужели Леброн меньше требует от игроков вокруг себя, чем он? В Лейкерс с огромным прессом давления извне играть проще?
+1
0
+1
Ответ Донован хозяин НБА
Вот никак не поверю я, что Тайлер Хирро входит в 10% уникальных ребят, единственных тянущих требования Хит
Так он и не входит. Поэтому его постоянно обменять пытаются.
+2
-1
+1
Просто набрасывает для раскрутки своего подкаста
+2
-2
0
Первые пять комментов хороши. Нет смысла повторяться.)
+1
-1
0
Ответ xQcoW
Один раз случайно в финал пролезли и возомнили из себя крутой командой "с правильной культурой". Ща незаменимый ментор Юдонис научит пенсионеров среднего качества побеждать. Офигеть, гениальная затея просто. Сильно этот ментор помог маюмке в прошлом сезоне полотенцем. Причмокивали от оленей так активно, что аж щёчки болели. Клоуны кароч.
*Два раза "случайно" в финал пролезли за 4 года.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий