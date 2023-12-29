Юдонис Хаслем: «90% игроков НБА не потянули бы выступление за «Майами» с его культурой»
Юдонис Хаслем считает, что лишь небольшая часть игроков способны играть за «Хит».
Экс-игрок «Майами» заявил, что философия организации предъявляет баскетболистам жесткие требования.
«90% игроков НБА не потянули бы выступление за «Майами» с его культурой, не выжили бы здесь. 45 убежали бы, потому что им пришлось бы пойти на жертвы. А остальные 45 сбегут, потому что не готовы постоянно выполнять тяжелую работу. Так что остается только 10%, готовых к нашей клубной культуре», – заявил Хаслем.
просто формулировка появилась только при Батлере, это "только" два финала.
В 2006 он моментами прямо тащил
Во времена Леброна тоже хорошо растягивал за счет броска. Как будто даже парочку базеров на победу положил в регулярке. Это уж когда возраст свое взял то стал с лавки орать, а так Хаслем был в полном порядке.
С другой стороны, в других клубах он не играл и знать достоверно, как там обстоят дела, он не может.
Думаю, к его словам можно относиться с некоторой долей скепсиса. Ну что там за требования такие, серьезно? Ладно, Батлер, конечно, молодец, но неужели Леброн меньше требует от игроков вокруг себя, чем он? В Лейкерс с огромным прессом давления извне играть проще?