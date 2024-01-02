О Джи Ануноби дебютировал за «Нью-Йорк» в победном матче с «Миннесотой».

Форвард завершил первый матч за «Никс» с 17 очками и 6 подборами за 35 минут, команда справилась с лидерами Западной конференции «Вулвз» (112:106).

«Никс» приобрели в субботу в обмене с «Торонто», отдав взамен Ар Джей Барретта и Иммануэла Куикли.

«Чувствовал себя хорошо. Все прошло хорошо. Просто пытался помочь команде на обеих половинах. Разговаривал с парнями в защите, они подсказывали, говорили, где мне надо быть. Все прошло хорошо», – сказал О Джи после игры.