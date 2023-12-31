Руководитель команды НБА: «У «Никс» есть все шансы использовать Джулиуса Рэндла и драфт-пики, чтобы провернуть еще один большой обмен»

Руководитель команды НБА поделился мнением по обмену О Джи Ануноби в «Нью-Йорк».

«Моя первоначальная реакция была такова: «Никс» переплатили из-за гипотетической стоимости, которую можно было бы получить за Куикли на бумаге в отдельной сделке. Но у «Никс» есть все шансы использовать Джулиуса Рэндла и драфт-пики, чтобы провернуть еще один большой обмен, так что это оправдывает отказ от двух атакующих опций. Здоровье Ануноби также является фактором, который поможет определить, кто выйдет победителем из этой сделки.

«Нью-Йорк» получил отличного оборонительного винга, которого искал, и я также считаю, что все указывает на то, что они еще не закончили. Им нужно добавить еще одного созидателя или игрока, способного набирать очки, иначе Брансон в одиночку не потянет», – цитирует анонимного руководителя HoopsHype.