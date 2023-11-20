Кайри Ирвинг пришел на пресс-конференцию в куфии – символе солидарности с Палестиной. Год назад он был отстранен за антисемитизм

Теги Даллас Бруклин НБА Баскетбол - фото Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг сделал политическое заявление на пресс-конференции после поражения от «Милуоки» (125:132). На нем была черно-белая куфия – традиционный символ солидарности с Палестиной среди активистов.

Журналисты его не спросили о выборе головного убора, также не прозвучали вопросы о войне между ХАМАС и Израилем.

В пятницу официальный аккаунт «Маверикс» опубликовал фотографии Ирвинга на тренировке, на которых он запечатлен в кроссовках с надписью: «Прекратите геноцид».

Поддержка Палестины Кайри Ирвингом произошла через год после того, как он был отстранен на пять игр без сохранения заработной платы своей бывшей командой «Нетс» из-за инцидента, связанного с антисемитизмом.

Ирвинг разместил в соцсетях ссылку на фильм, который, как он признал позже после дисквалификации, содержал «некоторые ложные антисемитские заявления, повествования и язык, которые не соответствуют действительности и оскорбительны для еврейской расы/религии».

Ирвинг вследствие произошедшего потерял контракт с Nike, а три месяца спустя был обменян в «Даллас».

14 комментариев

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Montenegro Serbian
Куфия и пуховик. Он умеет в сочетания🤣
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Egorushka56
Рецидивист
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Daishi
Теперь понятно, почему Сабонис так рвал и метал в матче. %)
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umahanov87
Господи, уже дышать нельзя, чтобы не обвинили в антисемитизме)) Нет большего пропагандиста антисемитизма, чем эти контролеры антисемитизма
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Jerry Rodrogha
Ну что, ненадолго его хватило.
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Can
Ответ Игорь Ерин
Можно смеяться и шуточки шутить , но ... По делу , по смелости - свободный человек . Хоть и плоскоземельщик , но - свободный человек по- настоящему .
напялить на голову головной убор, вот поддержка то уххх
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fbd
Лука напрягся
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Korban Cobain
как это журналысты даже не спровоцировали? умирает профессия.
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Eretik_fcsm
Главный фанат mr.kredo
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Тухель
И по этому он работает на Кьюбана, который еврей.
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