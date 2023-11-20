Кайри Ирвинг пришел на пресс-конференцию в куфии – символе солидарности с Палестиной. Год назад он был отстранен за антисемитизм
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг сделал политическое заявление на пресс-конференции после поражения от «Милуоки» (125:132). На нем была черно-белая куфия – традиционный символ солидарности с Палестиной среди активистов.
Журналисты его не спросили о выборе головного убора, также не прозвучали вопросы о войне между ХАМАС и Израилем.
В пятницу официальный аккаунт «Маверикс» опубликовал фотографии Ирвинга на тренировке, на которых он запечатлен в кроссовках с надписью: «Прекратите геноцид».
Поддержка Палестины Кайри Ирвингом произошла через год после того, как он был отстранен на пять игр без сохранения заработной платы своей бывшей командой «Нетс» из-за инцидента, связанного с антисемитизмом.
Ирвинг разместил в соцсетях ссылку на фильм, который, как он признал позже после дисквалификации, содержал «некоторые ложные антисемитские заявления, повествования и язык, которые не соответствуют действительности и оскорбительны для еврейской расы/религии».
Ирвинг вследствие произошедшего потерял контракт с Nike, а три месяца спустя был обменян в «Даллас».
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