Расселл Уэстбрук выиграл суд у болельщика «Юты» по делу о клевете

Апелляционный суд подтвердил отклонение иска фаната «Джаз» к Расселлу Уэстбруку.

Апелляционный суд подтвердил отклонение иска о клевете, поданного пять лет назад болельщиком «Юты» Шейном Кейселом и его девушкой Дженнифер Хафф к звезде НБА Расселлу Уэстбруку.

Прошло почти пять лет с тех пор, как болельщик «Джаз» и Уэстбрук, который на тот момент был защитником «Оклахомы», обменялись оскорблениями во время игры в «Дельта-центре» в Солт-Лейк-Сити, но судебные разбирательства по поводу инцидента продолжаются.

В пятницу Апелляционный суд штата Юта подтвердил отклонение иска о клевете, умышленном и небрежном причинении эмоционального страдания.

Выступая перед коллегией из трех судей, судья Райан Тенни заявил, что предположение Уэстбрука и «Джаз» о том, что Кейзел сделал расистское замечание, не является основанием для клеветы. Утверждение о том, что кто-то сделал расистское замечание, является мнением, а мнения защищаются законом о свободе слова.

«Одним из элементов иска о клевете является то, что рассматриваемое заявление должно быть ложным. В более широком смысле, заявление может быть признано клеветническим только в том случае, если можно доказать его истинность или ложность», – написал Тенни.

Инцидент случился 11 марта 2019 года. Уэстбрук сидел на скамейке запасных с повязкой на коленях. Кейзел, который сидел в третьем ряду возле скамейки «Тандер», утверждает, что сказал Уэстбруку: «Бро, сядь и приложи лед к коленям». Однако, по словам одного из болельщиков, сидевших рядом, Кейзел сказал: «Встань на колени, как ты всегда это делаешь, чтобы помочь своим партнерам по команде». Другой болельщик услышал, как Кейзел сказал Уэстбруку, что тот «привык стоять» на коленях.

После матча Уэстбрук заявил, что «молодой человек и его жена» сказали ему «встать на колени, как он это делал раньше». «На мой взгляд, это крайне неуважительно. Я думаю, что это расизм», – сказал игрок.

«Юта» навсегда запретил Кейзелу посещать арену за нарушение кодекса поведения НБА и клуба из-за «неуместных, непристойных и оскорбительных заявлений». Позже Кейзел и его девушка потеряли работу из-за инцидента, после чего решили подать иск против Уэстбрука и «Юты». Пара обвинила Уэстбрука в том, что тот причинил им серьезное эмоциональное расстройство. Но иск пары не убедил судей.