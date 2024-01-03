Дэвид Робинсон: «В девятом классе я бросил баскетбол, потому что мне было неинтересно»

Дэвид Робинсон рассказал, как бросил баскетбол в школьные годы.

«Я был далеко не звездой. Помню, в восьмом классе или около того я был одним из парней на краю скамейки запасных, выходящих на последнюю минуту матча. Мне не нравилось играть. А в девятом классе я бросил баскетбол, потому что мне было неинтересно.

И вот выпускной год. Мы переехали в Северную Вирджинию. Я стал 2 метра ростом, и меня заметил тренер: «Сынок, а ты случайно не играешь в баскетбол?»

Это был мой первый год, когда я действительно получал удовольствие. У меня не было никакой баскетбольной базы. Я умел бегать и прыгать, но не знал, как играть. Казалось, что на паркете меня даже не замечают. Потребовалось некоторое время, чтобы сориентироваться и понять, что от меня требуется», – рассказал MVP-1995, двукратный чемпион в составе « » и член Зала славы.