Продуктивная игра 1-го номера драфта-2023 не спасла « » от домашнего поражения в матче с «Чикаго» (112:121).

Вембаньяма записал на свой счет 21 очко (8 из 20 с игры), 20 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 4 блок-шота за 32 минуты.

19-летний француз стал самым молодым игроком в истории , который оформил 20+20.

Ранее в истории «Сперс» среди новичков линейку 20+20+4+4 демонстрировал только (33 очка, 21 подбор, 6 передач и 5 блок-шотов против « » в феврале 1990 года).

Всего же Вембаньяма стал седьмым новичком в истории НБА с линейкой 20+20+4+4. Ранее подобное удавалось Биллу Уолтону (1974), Ральфу Сэмпсону (1984), Патрику Юингу (1985), Робинсону, Дикембе Мутомбо (1991) и Шакилу О’Нилу (1993).

У техасцев 16 поражений подряд, это антирекорд клуба.