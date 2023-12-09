Виктор Вембаньяма набрал 21 очко, 20 подборов, 4 передачи и 4 блок-шота, «Сперс» уступили «Буллс»
Продуктивная игра 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы не спасла «Сан-Антонио» от домашнего поражения в матче с «Чикаго» (112:121).
Вембаньяма записал на свой счет 21 очко (8 из 20 с игры), 20 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 4 блок-шота за 32 минуты.
19-летний француз стал самым молодым игроком в истории НБА, который оформил 20+20.
Ранее в истории «Сперс» среди новичков линейку 20+20+4+4 демонстрировал только Дэвид Робинсон (33 очка, 21 подбор, 6 передач и 5 блок-шотов против «Чикаго» в феврале 1990 года).
Всего же Вембаньяма стал седьмым новичком в истории НБА с линейкой 20+20+4+4. Ранее подобное удавалось Биллу Уолтону (1974), Ральфу Сэмпсону (1984), Патрику Юингу (1985), Робинсону, Дикембе Мутомбо (1991) и Шакилу О’Нилу (1993).
У техасцев 16 поражений подряд, это антирекорд клуба.