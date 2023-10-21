Главный тренер «Сперс» констатировал, что первый номер драфта-2023 вынужден иметь дело с очень высоким уровнем внимания к себе.

«Парень уже давно варится во всем этом, это напоминает ситуацию с Леброном. В этом смысле я сравниваю его скорее с , чем с Робинсоном и Данканом», – заявил Попович.

и – легендарные «большие» техасского клуба, которые также были выбраны под первым номером.

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