Грегг Попович о внимании к Вембаньяме: «В этом смысле я сравниваю его скорее с Леброном, чем с Робинсоном и Данканом»
Главный тренер «Сперс» Грегг Попович констатировал, что первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма вынужден иметь дело с очень высоким уровнем внимания к себе.
«Парень уже давно варится во всем этом, это напоминает ситуацию с Леброном. В этом смысле я сравниваю его скорее с Леброном, чем с Робинсоном и Данканом», – заявил Попович.
Дэвид Робинсон и Тим Данкан – легендарные «большие» техасского клуба, которые также были выбраны под первым номером.
Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило
Никто в этой лиге не сможет остановить это чудовище, баскетбол НБА прежде не видел никого подобного ему. Если баскетбольные боги насыпят этому парню достаточно здоровья, новые баннеры Спёрз над ареной не заставят себя ждать, думаю. Это будет незабываемое шоу.
https://www.youtube.com/watch?v=3D5UEWgC1xk&t=16s
Томас Брайант со своими 6-10 и уже парой сотен матчей в НБА за спиной точно не видел ничего подобного в своей карьере)