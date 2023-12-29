Виктор Вембаньяма выдал исторический перфоманс в матче с «Портлендом».

Центровой « » набрал 30 очков, 6 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов за 24 минуты.

Француз стал 1-м в истории НБА, кто набрал 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут на площадке.

присоединяется к легенде «Сперс» как единственный новичок , набравший как минимум 30 очков, 5 подборов, 5 передач и 7 блок-шотов за игру.

Техасцы победили со счетом 118:105.