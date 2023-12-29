Виктор Вембаньяма стал 1-м в истории НБА, кто набрал 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут
Виктор Вембаньяма выдал исторический перфоманс в матче с «Портлендом».
Центровой «Сан-Антонио» набрал 30 очков, 6 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов за 24 минуты.
Француз стал 1-м в истории НБА, кто набрал 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут на площадке.
Вембаньяма присоединяется к легенде «Сперс» Дэвиду Робинсону как единственный новичок НБА, набравший как минимум 30 очков, 5 подборов, 5 передач и 7 блок-шотов за игру.
Техасцы победили со счетом 118:105.