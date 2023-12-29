Виктор Вембаньяма стал 1-м в истории НБА, кто набрал 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут

Теги Портленд Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Дэвид Робинсон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма выдал исторический перфоманс в матче с «Портлендом».

Центровой «Сан-Антонио» набрал 30 очков, 6 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов за 24 минуты.

Француз стал 1-м в истории НБА, кто набрал 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут на площадке.

Вембаньяма присоединяется к легенде «Сперс» Дэвиду Робинсону как единственный новичок НБА, набравший как минимум 30 очков, 5 подборов, 5 передач и 7 блок-шотов за игру.

Техасцы победили со счетом 118:105.

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3 комментария
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Он и правда был шикарен сегодня. Многие будут писать что не было Эйтона и он отыграл против прям запасного центра. Но факт есть факт.
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Виктор, Тайриз и Никола исторические перфомансы в один день выдали, такого вообще не припомню)
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почему они с таким долговязым на последних местах??
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