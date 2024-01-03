Антон Понкрашов: «При лимите на шесть иностранцев не вижу возможности развития россиян»

Антон Понкрашов поделился мнением о лимите на иностранцев в Лиге ВТБ.

Ветеран «Нижнего Новгорода» считает, что нынешняя система не дает молодым российским баскетболистам возможности развиваться.

– Знаю, что ты фанат лимита на легионеров. Устраивает ли тебя нынешний лимит на шесть иностранцев?

– Если посмотреть состав любой команды, которая борется за плей‑офф, то можно увидеть малое количество игрового времени россиян на площадке. Во всей этой системе я не вижу возможностей развиваться для российского игрока.

Тренер приходит в команду, ему дают задачу попасть в плей‑офф/пятерку/тройку. Он берет себе шесть легионеров, на всякий случай можно еще седьмого и восьмого. Чисто математически, у тебя – восемь иностранцев, пять ветеранов и два молодых перспективных паренька. Как в такой ситуации ты будешь использовать этих двух ребят? Они даже тренироваться не будут – просто наблюдать. А как они тогда будут развиваться и учиться? Вот и ответ.

При лимите на шесть иностранцев не вижу возможности развития россиян. Многие тренеры заточены под результат, и им нет дела до роста молодых. Я не осуждаю за это, человек приехал зарабатывать деньги, имя. Если бы я был в их ситуации, скорее всего, делал бы так же, выиграть хотят все.

Есть всего несколько команд, действующих по другому принципу. « » в прошлом году показал всем, что, оказывается, можно играть не с шестью иностранцами. И в финал команду затащили не легионеры, а русские ребята. При должной работе и доверии российские игроки могут быть не хуже иностранцев, просто нужна правильная система обучения и работы.