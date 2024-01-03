Антон Понкрашов: «При лимите на шесть иностранцев не вижу возможности развития россиян»

Теги Антон Понкрашов Локомотив-Кубань сборная России чемпионат России БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Антон Понкрашов поделился мнением о лимите на иностранцев в Лиге ВТБ.

Ветеран «Нижнего Новгорода» считает, что нынешняя система не дает молодым российским баскетболистам возможности развиваться.

– Знаю, что ты фанат лимита на легионеров. Устраивает ли тебя нынешний лимит на шесть иностранцев?

– Если посмотреть состав любой команды, которая борется за плей‑офф, то можно увидеть малое количество игрового времени россиян на площадке. Во всей этой системе я не вижу возможностей развиваться для российского игрока.

Тренер приходит в команду, ему дают задачу попасть в плей‑офф/пятерку/тройку. Он берет себе шесть легионеров, на всякий случай можно еще седьмого и восьмого. Чисто математически, у тебя – восемь иностранцев, пять ветеранов и два молодых перспективных паренька. Как в такой ситуации ты будешь использовать этих двух ребят? Они даже тренироваться не будут – просто наблюдать. А как они тогда будут развиваться и учиться? Вот и ответ.

При лимите на шесть иностранцев не вижу возможности развития россиян. Многие тренеры заточены под результат, и им нет дела до роста молодых. Я не осуждаю за это, человек приехал зарабатывать деньги, имя. Если бы я был в их ситуации, скорее всего, делал бы так же, выиграть хотят все.

Есть всего несколько команд, действующих по другому принципу. «Локомотив» в прошлом году показал всем, что, оказывается, можно играть не с шестью иностранцами. И в финал команду затащили не легионеры, а русские ребята. При должной работе и доверии российские игроки могут быть не хуже иностранцев, просто нужна правильная система обучения и работы.

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6 комментариев
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Я не пойму, разве тренер не дает больше времени и возможностей российским игрокам потому что он такой вредный и их ненавидит? Может быть они не играют потому что они хуже? Интересно, какой лимит в Сербии, Литве, Франции или Испании, странах, которые поставляют игроков даже в НБА и уже не одного раз в 10 лет. Кого развивать если никого не выучили в детях?
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Если лимит ужесточат, Понкрашов до 40 лет точно в Лиге ВТБ играть будет.
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Хмм,в футболе уже сделали подобное, что-то не особо помогает нашей сборной, тут в другом надо искать причину
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Ответ madtank
Я не пойму, разве тренер не дает больше времени и возможностей российским игрокам потому что он такой вредный и их ненавидит? Может быть они не играют потому что они хуже? Интересно, какой лимит в Сербии, Литве, Франции или Испании, странах, которые поставляют игроков даже в НБА и уже не одного раз в 10 лет. Кого развивать если никого не выучили в детях?
Средний сербский (французский, испанский) игрок сильнее среднего русского баскетболиста, это аксиома, которую надо принять. Поэтому тренер будет ставить иностранца - не потому, что он их ненавидит, а потому, что он хочет выиграть.

В означенных странах лучше условия, можно играть в баскетбол на улице чуть ли не круглый год (кроме Литвы).
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Ответ malinin
Если лимит ужесточат, Понкрашов до 40 лет точно в Лиге ВТБ играть будет.
скорей как Петя Самойленко - до 60ти
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