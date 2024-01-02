Антон Понкрашов: «Не вижу на горизонте тех, кто может повторить результат сборной России на Евробаскете-2007»

Теги Антон Понкрашов сборная России чемпионат России Евробаскет-2007 БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Антон Понкрашов оценил потенциал сборной России.

Защитник «Нижнего Новгорода» порассуждал о возможностях современного поколения местных баскетболистов.

Понкрашов является обладателем золотой медали Евробаскета 2007 года в составе сборной России. По его мнению, в обозримом будущем россияне вряд ли смогут повторить этот успех.

– Гипотетически, как ты думаешь, когда сборная России смогла бы повторить ваш результат 2007 года?

– Очень сложный вопрос. Большинство клубов России заточено под то, чтобы привозить иностранцев. И очень мало клубов, которые настроены развивать своих игроков. Если в ближайшие три‑четыре года карьеру закончат ребята 1985-88 года рождения, то я не вижу на горизонте тех, кто может добиться такого результата, как мы в 2007‑м. Понятно, останутся Карасев, Кулагины, но нужен целый состав. Есть хорошие молодые ребята в «Локомотиве», которые выступали бы в сборной, из «Нижнего» прокачались бы Чадов, Беленицкий.

К тому же неясно, когда сборная России будет допущена до международных турниров, должно пройти время, накопиться опыт, в том числе и поражений. Без этого никак, нужно пройти ошибки, чтобы добиться результата.

Мне кажется, что клубы должны быть заинтересованы в развитии своих ребят – это один из ключевых факторов для вызова перспективных баскетболистов в сборную. Если клубы не заинтересованы в этом, откуда взяться игрокам? 

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1 комментарий
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Для того чтобы победить на Евробаскете у России должны появится игроки таланта и бойцовских качеств Кириленко, Хряпы, "капитана России" Мони. Сейчас многие ребята слишком уж too soft стали. Да и сборная до 20 лет годами проводила в Дивизионе B, ещё до всех событий в Украине. Сейчас если по чесноку, пределом мечтаний для нового поколения был бы выход скажем в четвертьфинал (это если писать максимально дипломатично), но не более того. Не тот там пул талантов чтобы решать более серьезные задачи.
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