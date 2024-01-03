Клэй Томпсон рассказал о разговоре со Стивом Керром, который помог ему снять напряжение на фоне неудачной серии

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Клэй Томпсон Баскетбол

Клэй Томпсон рассказал о важном разговоре со Стивом Керром.

По словам защитника «Голден Стэйт», главный тренер помог ему изменить подход и снять напряжение на фоне неудачной серии у него лично и команды в целом.

«Этот разговор помог мне полностью изменить свое мышление, забыть о проблемах с броском, набранных очках или Матче звезд. Он посоветовал мне просто наслаждаться тем, что на мне форма «Уорриорз», ценить то, чего мы добились, потому что это и правда редкая возможность для любого профессионального спортсмена – стать частью такого большого успеха. И попытаться передать этот факел молодым ребятам, продолжить наше дело», – рассказал Клэй.

Во вторник в победном матче с «Орландо» Томпсон набрал 15 очков при 6 из 11 с игры.

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1 комментарий
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У Клэя в голове были мысли о матче звезд, он серьёзно? Все таки от реальности в один момент он действительно оторвался, жаль.
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