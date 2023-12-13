Стив Керр о стартерах на скамейке в концовке игры с «Санз»: «Сегодня был не тот вечер, когда хотелось проявлять терпение»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Стив Керр Клэй Томпсон Эндрю Уиггинс Кевон Луни Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал решение оставить ведущих игроков Клэя Томпсона, Эндрю Уиггинса и Кевона Луни на скамейке в концовке матча с «Финиксом» (116:119).

«Сегодня подумал, что должен играть теми парнями, которые смотрятся лучше. Я был очень терпелив... Сегодня был не тот вечер, когда хотелось проявлять терпение. Нам пора просыпаться, поэтому были приняты такие решения.

Как это воспринял Клэй? Уверен, что он расстроен, равно как и Уиггинс с Луни. Но это НБА, сложное место, сложная лига, здесь у людей случаются непростые вечера», – заявил Керр.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чувствуется злость. По-моему сгорело у него. Ждем старт на след игру Шеф Подземски Муди Куминга Луни. А сп3 и шарич одно из лучших дуо со скамьи )
Уже правда немного похер на вклад Томпсона, просто надо красиво попрощаться и обменять. Уиггинс, спасибо за финал 22 года, но тоже пора на выход. Дай Бог все наладится.
Странно , что нет претензий к двум самым возрастным игрокам команды ( шеф и пол ) и к молодняку ( местами куминга тупит, но все равно лучше уиггинса нынешнего )
Просто реально жалко попусту тратить прайм 30.
Да и Брауна на тренерском посту не хватает, треш начался именно после его ухода.
+5
-1
+4
Ну, хотя бы так наконец-то
+1
0
+1
Да у Клея, Дрея и Уигинса, походу и у Луни кукуха поехала после чемпионства на плечах Карри которое было завоевано!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий