Стив Керр о стартерах на скамейке в концовке игры с «Санз»: «Сегодня был не тот вечер, когда хотелось проявлять терпение»

Главный тренер « » прокомментировал решение оставить ведущих игроков , и Кевона Луни на скамейке в концовке матча с «Финиксом» (116:119).

«Сегодня подумал, что должен играть теми парнями, которые смотрятся лучше. Я был очень терпелив... Сегодня был не тот вечер, когда хотелось проявлять терпение. Нам пора просыпаться, поэтому были приняты такие решения.

Как это воспринял Клэй? Уверен, что он расстроен, равно как и Уиггинс с Луни. Но это , сложное место, сложная лига, здесь у людей случаются непростые вечера», – заявил Керр.