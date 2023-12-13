Стив Керр о стартерах на скамейке в концовке игры с «Санз»: «Сегодня был не тот вечер, когда хотелось проявлять терпение»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал решение оставить ведущих игроков Клэя Томпсона, Эндрю Уиггинса и Кевона Луни на скамейке в концовке матча с «Финиксом» (116:119).
«Сегодня подумал, что должен играть теми парнями, которые смотрятся лучше. Я был очень терпелив... Сегодня был не тот вечер, когда хотелось проявлять терпение. Нам пора просыпаться, поэтому были приняты такие решения.
Как это воспринял Клэй? Уверен, что он расстроен, равно как и Уиггинс с Луни. Но это НБА, сложное место, сложная лига, здесь у людей случаются непростые вечера», – заявил Керр.
Уже правда немного похер на вклад Томпсона, просто надо красиво попрощаться и обменять. Уиггинс, спасибо за финал 22 года, но тоже пора на выход. Дай Бог все наладится.
Странно , что нет претензий к двум самым возрастным игрокам команды ( шеф и пол ) и к молодняку ( местами куминга тупит, но все равно лучше уиггинса нынешнего )
Просто реально жалко попусту тратить прайм 30.
Да и Брауна на тренерском посту не хватает, треш начался именно после его ухода.