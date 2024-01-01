О Джи Ануноби может дебютировать за «Никс» сегодня в матче против «Тимбервулвс»
Дебют О Джи Ануноби за «Нью-Йорк» запланирован на сегодня.
«Никс» в понедельник примут на своей площадке лидера Западной конференции «Тимбервулвс».
По последним данным, новобранцы «Никс» О Джи Ануноби и Прешес Ачиува входят в заявку команды на матч. Малакай Флинн находится в списке травмированных из-за растяжения связок голеностопного сустава.
«Нью-Йорк» приобрел Ануноби, Ачиуву и Флинна у «Торонто» в обмен на Ар Джей Барретта, Иммануэла Куикли и выбор во втором раунде драфта-2024.