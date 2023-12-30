Патрик Беверли о Д’Анджело Расселле: «После Уэстбрука Хэм может посадить на скамейку кого угодно»
Патрик Беверли высказался о решении перевести Д’Анджело Расселла на скамейку.
«Лейкерс» посадили на скамейку Ди-Ло. Я вспоминаю, как Дарвин Хэм смог перевести на скамейку запасных такого игрока, как Расселл Уэстбрук. Это было очень стратегически важным решением. Теперь он может посадить скамейку кого угодно.
Не знаю, сделал он это специально, или это было стратегическое решение. Но теперь любой защитник, который приходит в «Лейкерс», знает, что Дарвин Хэм может посадить его», – сказал разыгрывающий «Филадельфии».