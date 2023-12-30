Патрик Беверли о Д’Анджело Расселле: «После Уэстбрука Хэм может посадить на скамейку кого угодно»

Патрик Беверли высказался о решении перевести Д’Анджело Расселла на скамейку.

« » посадили на скамейку Ди-Ло. Я вспоминаю, как Дарвин Хэм смог перевести на скамейку запасных такого игрока, как . Это было очень стратегически важным решением. Теперь он может посадить скамейку кого угодно.

Не знаю, сделал он это специально, или это было стратегическое решение. Но теперь любой защитник, который приходит в «Лейкерс», знает, что может посадить его», – сказал разыгрывающий «Филадельфии».