Инсайдер Джейк Фишер: «Ануноби был готов согласиться на меньшую сумму контракта в случае перехода в «Нью-Йорк»

По словам инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, форвард О Джи Ануноби сообщил нескольким агентствам в межсезонье, что он заинтересован в более значимой атакующей роли, которая была бы соизмерима с примерной зарплатой в 40 миллионов долларов в год.

«Тем не менее, Ануноби оставил у этих потенциальных агентов впечатление, что он будет готов согласиться на меньшую сумму, если перейдет в «Нью-Йорк», – сказал Фишер.

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