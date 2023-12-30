Инсайдер Джейк Фишер: «Ануноби был готов согласиться на меньшую сумму контракта в случае перехода в «Нью-Йорк»

Теги Нью-Йорк Торонто НБА О Джи Ануноби Баскетбол

По словам инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, форвард О Джи Ануноби сообщил нескольким агентствам в межсезонье, что он заинтересован в более значимой атакующей роли, которая была бы соизмерима с примерной зарплатой в 40 миллионов долларов в год.

«Тем не менее, Ануноби оставил у этих потенциальных агентов впечатление, что он будет готов согласиться на меньшую сумму, если перейдет в «Нью-Йорк», – сказал Фишер.

Сегодня «Рэпторс» обменяли О Джи Ануноби, Прешеса Ачиуву и Малакая Флинна в «Нью-Йорк» на Ар Джей Барретта, Иммануэла Куикли и пик второго раунда драфта-2024.

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2 комментария
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О Джи красавчик, но есть некоторые сомнения, что человек, всю жизнь игравший третью звезду, вдруг потянет "более значимую атакующую роль".
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Там говорят, что агент OG - сын Леона Роуза.

Значит, агент OG имеет законные семейные связи с Никс
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