Остин Ривз: «После внутрисезонного турнира мы испытываем проблемы»

«Лейкерс» потерпели четыре поражения в последних шести матчах.

Защитник « » заявил, что команда испытывают проблемы после победы во внутрисезонном турнире.

«Я хочу побеждать, это главная цель, мы играем в эту игру ради побед. Мы хотим побеждать. Я верю, что наша цель – победить.

После внутрисезонного турнира мы испытываем проблемы. Травмы, болезни, нам немного не везет. Но, в конце концов, это случается со всеми. Нам нужно посмотреть в зеркало и понять, что мы можем сделать, чтобы стать лучше, что я могу сделать, чтобы стать лучше», – сказал защитник «Лейкерс».