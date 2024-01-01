Остин Ривз: «После внутрисезонного турнира мы испытываем проблемы»
«Лейкерс» потерпели четыре поражения в последних шести матчах.
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз заявил, что команда испытывают проблемы после победы во внутрисезонном турнире.
«Я хочу побеждать, это главная цель, мы играем в эту игру ради побед. Мы хотим побеждать. Я верю, что наша цель – победить.
После внутрисезонного турнира мы испытываем проблемы. Травмы, болезни, нам немного не везет. Но, в конце концов, это случается со всеми. Нам нужно посмотреть в зеркало и понять, что мы можем сделать, чтобы стать лучше, что я могу сделать, чтобы стать лучше», – сказал защитник «Лейкерс».