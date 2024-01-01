Остин Ривз: «После внутрисезонного турнира мы испытываем проблемы»

Теги Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» потерпели четыре поражения в последних шести матчах.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз заявил, что команда испытывают проблемы после победы во внутрисезонном турнире.

«Я хочу побеждать, это главная цель, мы играем в эту игру ради побед. Мы хотим побеждать. Я верю, что наша цель – победить.

После внутрисезонного турнира мы испытываем проблемы. Травмы, болезни, нам немного не везет. Но, в конце концов, это случается со всеми. Нам нужно посмотреть в зеркало и понять, что мы можем сделать, чтобы стать лучше, что я могу сделать, чтобы стать лучше», – сказал защитник «Лейкерс».

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2 комментария
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забавное наблюдение. Турнир закончился и все уже про него забыли, но игроки и тренеры ЛА продолжают периодически о нем вспоминать в разных ситуациях
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Ответ Artur Prokopchuk
забавное наблюдение. Турнир закончился и все уже про него забыли, но игроки и тренеры ЛА продолжают периодически о нем вспоминать в разных ситуациях
лишь бы он не стал главным мерилом этого сезона. Рановато выдохнули...
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