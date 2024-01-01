Дарвин Хэм: «Леброн Джеймс будет стартовым разыгрывающим в обозримом будущем»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Кэм Реддиш Дарвин Хэм Баскетбол

Леброн Джеймс будет стартовым разыгрывающим «Лейкерс» в обозримом будущем.

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм перед воскресным матчем с «Новым Орлеаном» (109:129) рассказал об изменениях в стартовой пятерке, которые пришлось внести в связи с травмами у Кэма Реддиша и Д’Анджело Расселла.

«Этой стартовой пятерки, которую вы видите сегодня, мы будем придерживаться в обозримом будущем.

Надеюсь, все поправятся, и мы постараемся дать ребятам как можно больше времени, чтобы вернуться здоровыми. Определенно попытаемся сформировать более стабильный состав в следующей части сезона», – сказал Хэм.

Форвард Руи Хатимура вышел в стартовой пятерке вместо травмированного Реддиша, присоединившись к Леброну Джеймсу, Энтони Дэвису, Джарреду Вандербилту и Торину Принсу.

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2 комментария
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2-3 уже с такой схемой.
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Когда уже Хэм перестанет быть "стартовым тренером"?
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