Дарвин Хэм: «Леброн Джеймс будет стартовым разыгрывающим в обозримом будущем»

Леброн Джеймс будет стартовым разыгрывающим «Лейкерс» в обозримом будущем.

Главный тренер « » перед воскресным матчем с «Новым Орлеаном» (109:129) рассказал об изменениях в стартовой пятерке, которые пришлось внести в связи с травмами у и Д’Анджело Расселла.

«Этой стартовой пятерки, которую вы видите сегодня, мы будем придерживаться в обозримом будущем.

Надеюсь, все поправятся, и мы постараемся дать ребятам как можно больше времени, чтобы вернуться здоровыми. Определенно попытаемся сформировать более стабильный состав в следующей части сезона», – сказал Хэм.

Форвард Руи Хатимура вышел в стартовой пятерке вместо травмированного Реддиша, присоединившись к , Энтони Дэвису, Джарреду Вандербилту и Торину Принсу.