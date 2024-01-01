Андрей Кириленко: «У Новака Джоковича абсолютно баскетбольные движения»

Андрей Кириленко оценил баскетбольные навыки теннисистов Рублева и Джоковича.

«Конечно, слежу за успехами наших теннисистов, видел ролик, где Джокович играет с Рублевым. Если не играть на одной площадке, то оценить уровень непросто, но, конечно, у Новака абсолютно баскетбольные движения. По Андрею видно, что он не так часто играет в баскетбол, но это не имеет значения.

Мне приятно, что они играют в баскетбол, и я, в свою очередь, люблю теннис, футбол, хоккей, разные виды спорта. Мы все когда-то были маленькими и увлекались разными видами, а потом уже выбирали один», – сказал президент .

Ранее Джокович выложил на своей странице в соцсети видео, где он играет в баскетбол с Рублевым.