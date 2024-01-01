«Рад, что смог выйти на площадку». Леброн Джеймс провел матч с симптомами гриппа
Леброн Джеймс провел матч против «Пеликанс» с симптомами гриппа.
«Нам нужно разобраться и, конечно же, стать лучше. Мы не из тех команд, которые любят догонять. В этом сезоне мы часто находимся в таком положении.
Очевидно, вчерашний перелет нам не помог. В отель добрались только в 3:45 ночи. Это был тяжелый день, я пытался перестроиться и подготовиться к игре. Но рад, что смог выйти на площадку и попытаться помочь своей команде в каких-то моментах», – сказал Джеймс.
«Лейкерс» проиграли «Пеликанс» в гостях – 109:129.
Уверен что и Flu Game - просто работа журналистов (вероятно с подачи самого Майкла), позже ставшая мифом и частью мифологии Джордана.