«Рад, что смог выйти на площадку». Леброн Джеймс провел матч с симптомами гриппа

Леброн Джеймс провел матч против «Пеликанс» с симптомами гриппа.

«Нам нужно разобраться и, конечно же, стать лучше. Мы не из тех команд, которые любят догонять. В этом сезоне мы часто находимся в таком положении.

Очевидно, вчерашний перелет нам не помог. В отель добрались только в 3:45 ночи. Это был тяжелый день, я пытался перестроиться и подготовиться к игре. Но рад, что смог выйти на площадку и попытаться помочь своей команде в каких-то моментах», – сказал .

« » проиграли «Пеликанс» в гостях – 109:129.