«Рад, что смог выйти на площадку». Леброн Джеймс провел матч с симптомами гриппа

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА Баскетбол

Леброн Джеймс провел матч против «Пеликанс» с симптомами гриппа.

«Нам нужно разобраться и, конечно же, стать лучше. Мы не из тех команд, которые любят догонять. В этом сезоне мы часто находимся в таком положении.

Очевидно, вчерашний перелет нам не помог. В отель добрались только в 3:45 ночи. Это был тяжелый день, я пытался перестроиться и подготовиться к игре. Но рад, что смог выйти на площадку и попытаться помочь своей команде в каких-то моментах», – сказал Джеймс.

«Лейкерс» проиграли «Пеликанс» в гостях – 109:129.

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6 комментариев
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В следующий раз, чтобы Майка превзойти, придется выходить на площадку с лихорадкой Эбола.))
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никогда такого не понимал. ладно себя не жалко, но ведь там и партнёры по команде, и соперники, и персонал, и зрители в первых рядах. а есл они заболеют?)
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Ответ Daishi
В следующий раз, чтобы Майка превзойти, придется выходить на площадку с лихорадкой Эбола.))
Главное, чтобы Мэджика не пытался превзойти
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То есть, если год назад у тебя были такие симптомы, то ты улетал на карантин минимум на 3 дня с постоянными тестами на ковид, а сейчас можно просто выйти на площадку и играть. Последовательность Лиги поражает(да и не только НБА)
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флю-гейм курильщика
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Бравада и не более того. Никто не выпустил бы его на игру с симптомами гриппа, температурой и тд.

Уверен что и Flu Game - просто работа журналистов (вероятно с подачи самого Майкла), позже ставшая мифом и частью мифологии Джордана.
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