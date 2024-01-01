34 очка, 8 передач и 5 подборов Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Новому Орлеану»

«Лейкерс» проиграли в гостях «Новому Орлеану» в канун Нового года.

Суперзвезда « » набрал 34 очка (12 из 24 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 7 из 8 с линии), сделал 8 передач, 5 подборов, 1 блок-шот и 4 потери.

«Лейкерс» проиграли второй матч подряд и ухудшили свои показатели в сезоне – 17 побед и 17 поражений. В субботу команда Джеймса уступила «Миннесоте» – 106:108.

Лидеры «Пеликанс» и набрали по 26 очков каждый. Ингрэм отметился 8 передачами, 5 подборами, 3 перехватами и 2 блок-шотами. Уильямсон добавил 6 передач и 4 подбора.