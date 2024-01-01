Зайон Уильямсон: «Поражение от «Лейкерс» во внутрисезонном турнире сплотило нас»

Зайон Уильямсон прокомментировал сегодняшнюю победу «Пеликанс» над «Лейкерс».

Форвард «Нового Орлеана» отметил, что команда надолго запомнила разгромное поражение от « » в полуфинале внутрисезонного турнира (89:133) в Лас-Вегасе.

«То поражение определенно сплотило нас как команду.

Мне кажется, что с тех пор мы играем великолепно. Нам еще предстоит решить некоторые проблемы, но как и любой другой команде», – сказал .