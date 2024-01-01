Зайон Уильямсон: «Поражение от «Лейкерс» во внутрисезонном турнире сплотило нас»

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Зайон Уильямсон прокомментировал сегодняшнюю победу «Пеликанс» над «Лейкерс».

Форвард «Нового Орлеана» отметил, что команда надолго запомнила разгромное поражение от «Лейкерс» в полуфинале внутрисезонного турнира (89:133) в Лас-Вегасе.

«То поражение определенно сплотило нас как команду.

Мне кажется, что с тех пор мы играем великолепно. Нам еще предстоит решить некоторые проблемы, но как и любой другой команде», – сказал Уильямсон.

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