Зайон Уильямсон: «Поражение от «Лейкерс» во внутрисезонном турнире сплотило нас»
Зайон Уильямсон прокомментировал сегодняшнюю победу «Пеликанс» над «Лейкерс».
Форвард «Нового Орлеана» отметил, что команда надолго запомнила разгромное поражение от «Лейкерс» в полуфинале внутрисезонного турнира (89:133) в Лас-Вегасе.
«То поражение определенно сплотило нас как команду.
Мне кажется, что с тех пор мы играем великолепно. Нам еще предстоит решить некоторые проблемы, но как и любой другой команде», – сказал Уильямсон.