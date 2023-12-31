НБА. «Вашингтон» – «Атланта», «Новый Орлеан» против «Лейкерс» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Лейкерс Мемфис Бруклин Новый Орлеан Орландо Финикс Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

В ранней встрече в 23:00 мск «Вашингтон» примет «Атланту». «Новый Орлеан» встретится с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Атланта
Дата проведения
31 декабря, 23.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Бостон
Дата проведения
1 января, 03.00, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Бруклин
Дата проведения
1 января, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Лейкерс
Дата проведения
1 января, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Мемфис – Сакраменто
Дата проведения
1 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Финикс – Орландо
Дата проведения
1 января, 04.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев
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С наступающим новым годом, друзья! Здоровья, добра и удачи!
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Друзья, с Новым годом!

Будьте здоровы, благополучны, энергичны, а в достижении целей обходитесь без танкинга. Миру мир!
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Вашингтон - Атланта в новогоднюю ночь… сказка
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Ответ Марсель Объелся
Вашингтон - Атланта в новогоднюю ночь… сказка
Подарок от Сильвера для настоящих гурманов баскетбола, а не любителям попсы
+2
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Желаю в новом вам году
Поймать удачу на ходу.
Всех удивлять, все успевать,
Смеяться и не унывать.

Любить, надеяться и верить
И счастье на себя примерить,
И никогда вам не тужить,
И просто интересно жить!
с наступающим Новым годом 2024
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