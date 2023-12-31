НБА. «Вашингтон» – «Атланта», «Новый Орлеан» против «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

В ранней встрече в 23:00 мск «Вашингтон» примет «Атланту». «Новый Орлеан» встретится с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.