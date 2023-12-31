НБА. «Вашингтон» – «Атланта», «Новый Орлеан» против «Лейкерс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
В ранней встрече в 23:00 мск «Вашингтон» примет «Атланту». «Новый Орлеан» встретится с «Лейкерс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 23.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Будьте здоровы, благополучны, энергичны, а в достижении целей обходитесь без танкинга. Миру мир!
Поймать удачу на ходу.
Всех удивлять, все успевать,
Смеяться и не унывать.
Любить, надеяться и верить
И счастье на себя примерить,
И никогда вам не тужить,
И просто интересно жить!
с наступающим Новым годом 2024