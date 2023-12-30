Илона Корстин: «Андрей Мартюк и Антон Астапкович великолепно провели декабрь и по праву заслужили награду»

Антон Астапкович и Андрей Мартюк признаны со-MVP Лиги ВТБ по итогам декабря.

Генеральный директор лиги отметила, что оба игрока великолепно проявили себя в прошедшем месяце и заслужили награду.

«Впервые в истории лиги у нас два MVP месяца! из «Локо» и из великолепно провели декабрь, были лидерами в своих командах и по праву заслужили эту индивидуальную награду.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице и в декабре одержал 5 побед – в том числе над принципиальным соперником «Зенитом». В том матче Астапкович был самым эффективным, показал разностороннюю игру (20 очков, 11 подборов, 5 передач) и помог команде победить в овертайме. « » в декабре также одержал 5 побед – в том числе над УНИКСом и «Зенитом».

Игра Мартюка против передней линии казанцев стала настоящим откровением, а «Локо» совершил крупнейший камбэк сезона с «-22» и одержал победу над действующим чемпионом. А в игре против питерцев Мартюк выдал лучший матч в карьере, показав все грани своего таланта (32 очка, 6 подборов, 40 баллов за эффективность действий).

Приятно видеть, что оба российских игрока являются лидерами своих клубов и ярко проявляют себя в матчах против команд из Топ-4 лиги», – передает слова Илоны Корстин официальный сайт Лиги ВТБ.