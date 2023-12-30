Октавиус Эллис: «Георгиос Барцокас – не просто тренер, он — играющий тренер, настоящая легенда»
Октавиус Эллис поделился мнением о работе с Георгиосом Барцокасом.
«В Греции очень любят баскетбол, и все знают, что у команды «Олимпиакос» самая большая фан-база в Европе. К сожалению, это был первый год «Ковида», и мы играли без зрителей, поэтому прочувствовать эту атмосферу не очень получилось.
Что касается Барцокаса – он не просто тренер, он — играющий тренер, настоящая легенда. В плане личного общения, это тот человек, с которым можно спокойно общаться и вне площадки, всегда тебя поддержит», – рассказал центровой «Уралмаша».