Антон Астапкович и Андрей Мартюк – со-MVP декабря в Единой лиге ВТБ

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Баскетбол - видео Единая лига ВТБ Антон Астапкович Андрей Мартюк Баскетбол

Антон Астапкович и Андрей Мартюк признаны со-MVP по итогам декабря.

Впервые в истории Единой лиги ВТБ звание MVP получили сразу два игрока.

Средняя результативность Астапковича в декабре составила 13,7 очка при 63% с игры. Форвард ЦСКА также набирал 5,3 подбора и 3,0 передачи при 20,0 балла за эффективность действий. ЦСКА по итогам месяца добился результата 5-1 и занимает 1-е место в турнирной таблице с общим показателем 17-2. 

Средняя результативность Мартюка в декабре составила 15,3 очка при 75,5% реализации с игры. Центровой «Локомотива-Кубань» набирал 5,2 подбора и 1,5 блок-шота при 20,2 балла за эффективность действий. «Локо» в третьем месяце регулярного чемпионата добился результата 5-1 и занимает 4-е место в турнирной таблице с общим показателем 13-6. 

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1 комментарий
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Би Джей Джонсон из Пармы в декабре 22.2 очка + 6.3 подбора в среднем, у Пармы 5-1, включая победу над ЦСКА. Чем был не кандидат на игрока месяца, кроме паспорта, непонятно
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