Антон Астапкович и Андрей Мартюк – со-MVP декабря в Единой лиге ВТБ

Антон Астапкович и Андрей Мартюк признаны со-MVP по итогам декабря.

Впервые в истории лиги ВТБ звание MVP получили сразу два игрока.

Средняя результативность в декабре составила 13,7 очка при 63% с игры. Форвард ЦСКА также набирал 5,3 подбора и 3,0 передачи при 20,0 балла за эффективность действий. ЦСКА по итогам месяца добился результата 5-1 и занимает 1-е место в турнирной таблице с общим показателем 17-2.

Средняя результативность в декабре составила 15,3 очка при 75,5% реализации с игры. Центровой « ива-Кубань» набирал 5,2 подбора и 1,5 блок-шота при 20,2 балла за эффективность действий. «Локо» в третьем месяце регулярного чемпионата добился результата 5-1 и занимает 4-е место в турнирной таблице с общим показателем 13-6.