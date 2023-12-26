«Уралмаш» подпишет Стэнли Уиттакера («Свободный агент»)

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«Уралмаш» может усилиться разыгрывающим Стэнли Уиттакером.

По информации телеграм-канала «Свободный агент», американский защитник (29 лет, 183 см) проходит процедуру оформления документов и в ближайшее время присоединится к екатеринбургскому клубу.

Уиттакер сезон-2023/24 начал в составе итальянского «Динамо Сассари». В десяти матчах он набирал в среднем 7,3 очка и 3,6 передачи при 39,2% с игры, 38,1% из-за дуги и 66,7% с линии штрафных бросков.

 

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