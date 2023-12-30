Док Риверс: «Я с Майком, но это не значит, что Леброн плох. Ненавижу эти споры о величайшем»

Теги Майкл Джордан Док Риверс Леброн Джеймс НБА Баскетбол

Док Риверс ответил на вопрос о величайшем игроке НБА.

Известный тренер, а ныне эксперт признался, что не очень любит выбирать кого-то одного из лучших баскетболистов.

«Ненавижу эти споры о величайшем. Я с Майком, но это не значит, что Леброн плох, в этом нет ничего против него. Лично для меня, если надо выбрать одного, то это Майк, но это не делает Леброна хуже.

У Леброна будет величайшая карьера всех времен. Тут нет сомнений, величайшая карьера, GOAT-карьера. Не знаю, почему так, но создается впечатление, что когда выбираешь кого-то, то одновременно принижаешь другого... а ведь оба потрясающие», – считает Риверс.

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1 комментарий
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Адекватное «каммон»
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