Док Риверс ответил на вопрос о величайшем игроке НБА.

Известный тренер, а ныне эксперт признался, что не очень любит выбирать кого-то одного из лучших баскетболистов.

«Ненавижу эти споры о величайшем. Я с , но это не значит, что Леброн плох, в этом нет ничего против него. Лично для меня, если надо выбрать одного, то это Майк, но это не делает Леброна хуже.

У Леброна будет величайшая карьера всех времен. Тут нет сомнений, величайшая карьера, GOAT-карьера. Не знаю, почему так, но создается впечатление, что когда выбираешь кого-то, то одновременно принижаешь другого... а ведь оба потрясающие», – считает .