Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, набравший в сумме 60 000 очков и передач

Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Леброн Джеймс Дирк Новицки Кобе Брайант Крис Пол НБА Карл Мэлоун Джон Стоктон Карим Абдул-Джаббар Оскар Робертсон Баскетбол

Леброн Джеймс достиг еще одной исторической отметки.

Звездный форвард «Лейкерс» стал первым игроком в истории НБА, который набрал в сумме 60 000 очков и передач в регулярном чемпионате и плей-офф.

Fadeawayworld представил десятку лидеров в истории лиги по этому показателю.

Топ-10 игроков НБА по сумме очков и передач за карьеру:

1. Леброн Джеймс – 60 061 (47 410 очков + 12 651 передача)

2. Карим Абдул-Джаббар – 50 576 (44 149 + 6 427)

3. Карл Мэлоун – 47 547 (41 689 + 5 858)

4. Кобе Брайант – 46 629 (39 283 + 7 346)

5. Майкл Джордан – 44 934 (38 279 + 6 655)

6. Уилт Чемберлен – 40 342 (35 026 + 5 316)

7. Джон Стоктон – 39 792 (22 147 + 17 645)

8. Оскар Робертсон – 39 276 (28 620 + 10 656)

9. Дирк Новицки – 39 234 (35 223 + 4 011)

10. Крис Пол – 37 900 (24 960 + 12 940)

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