Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, набравший в сумме 60 000 очков и передач
Леброн Джеймс достиг еще одной исторической отметки.
Звездный форвард «Лейкерс» стал первым игроком в истории НБА, который набрал в сумме 60 000 очков и передач в регулярном чемпионате и плей-офф.
Fadeawayworld представил десятку лидеров в истории лиги по этому показателю.
Топ-10 игроков НБА по сумме очков и передач за карьеру:
1. Леброн Джеймс – 60 061 (47 410 очков + 12 651 передача)
2. Карим Абдул-Джаббар – 50 576 (44 149 + 6 427)
3. Карл Мэлоун – 47 547 (41 689 + 5 858)
4. Кобе Брайант – 46 629 (39 283 + 7 346)
5. Майкл Джордан – 44 934 (38 279 + 6 655)
6. Уилт Чемберлен – 40 342 (35 026 + 5 316)
7. Джон Стоктон – 39 792 (22 147 + 17 645)
8. Оскар Робертсон – 39 276 (28 620 + 10 656)
9. Дирк Новицки – 39 234 (35 223 + 4 011)
10. Крис Пол – 37 900 (24 960 + 12 940)