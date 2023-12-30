Виктор Вембаньяма о Лас-Вегасе: «Самое близкое к антиутопии из всех мест на Земле»
Виктор Вембаньяма критически отозвался о Лас-Вегасе.
Первый номер драфта ответил на вопрос о «Городе Греха» во время пресс-конференции.
«Личное мое мнение, что это самое близкое к антиутопии из всех мест на Земле.
Я не самый большой поклонник Вегаса», – признался 19-летний француз.
Вембаньяма вскоре после драфта играл в Летней лиге в Лас-Вегасе.
НБА провела в этом городе решающие матчи внутрисезонного турнира и рассматривает вариант, при котором там будет выступать одна из команд.
" В тарелке сыр, под ним бекон
Я б это съел, да моветон.
Я б это съел да плюс хот-дог.
Мимо витрин, мимо икон.
Моя диета - это быль, не фельетон,
Скрипаль подонок и шпион,
И я по ходу по полной попал
И чипсы с колой по акции взял".