Виктор Вембаньяма критически отозвался о Лас-Вегасе.

Первый номер драфта ответил на вопрос о «Городе Греха» во время пресс-конференции.

«Личное мое мнение, что это самое близкое к антиутопии из всех мест на Земле.

Я не самый большой поклонник Вегаса», – признался 19-летний француз.

вскоре после драфта играл в Летней лиге в Лас-Вегасе.

провела в этом городе решающие матчи внутрисезонного турнира и рассматривает вариант, при котором там будет выступать одна из команд.