Виктор Вембаньяма о Лас-Вегасе: «Самое близкое к антиутопии из всех мест на Земле»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма критически отозвался о Лас-Вегасе.

Первый номер драфта ответил на вопрос о «Городе Греха» во время пресс-конференции.

«Личное мое мнение, что это самое близкое к антиутопии из всех мест на Земле.

Я не самый большой поклонник Вегаса», – признался 19-летний француз.

Вембаньяма вскоре после драфта играл в Летней лиге в Лас-Вегасе. 

НБА провела в этом городе решающие матчи внутрисезонного турнира и рассматривает вариант, при котором там будет выступать одна из команд.

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5 комментариев
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Эх, Витя, приезжай в Гусь Хрустальный!
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"После горгорода" - добавил француз и далее он пропел.
" В тарелке сыр, под ним бекон
Я б это съел, да моветон.
Я б это съел да плюс хот-дог.
Мимо витрин, мимо икон.
Моя диета - это быль, не фельетон,
Скрипаль подонок и шпион,
И я по ходу по полной попал
И чипсы с колой по акции взял".
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там уже прозрачные квартиры с "просолнеченными стенами" - "божественные параллелепипеды прозрачных жилищ"?
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Ответ beregost
Эх, Витя, приезжай в Гусь Хрустальный!
был рядом недавно.да, хтонь
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